Ангелок: Татьяна Навка запечатлела шестилетнюю дочку в шифоновом платье на ледовой арене

Фигуристка похвасталась тем, что ее наследница много тренируется.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. Она давно ушла из спорта, но при этом создает свои ледовые представления, чтобы радовать публику. В декабре спортсменка снималась в шоу «Ледниковый период», но также тренировалась на льду с Петром Чернышевым и своей шестилетней дочкой Надеждой. Они готовились снова воссоздать сказку на льду.

Новый год Навка отметила дома в кругу семьи, а вот новогодние каникулы ей приходится проводить на работе. Она поделилась кадрами с ледовой арены 3 января. Фигуристка запечатлела дочку в платье из органзы и с ангельскими крыльями. Наряд расшит искусственными цветами и стразами. Девочка скопировала образ мамы, которая в таком же костюме участвует в шоу. Татьяна отметила, что ее наследница много тренируется. Она решила похвалить малышку за трудолюбие.

«Наши сказки продолжаются! Чтобы вы увидели магию на льду, мы совершенствуемся все время и процесс тренировок бесконечен! Даже наши юные звездочки не уступают взрослым и умудряются тренироваться в перерывах! Наше волшебство живой и активный процесс, который стремится к лучшему абсолютно всегда!!» — отметила звезда.

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