Светлана Хоркина в чуть распахнутом халатике эффектно расположилась на кровати

Гимнастка отметила, что много всего загадала под бой курантов.

«Королева брусьев» гимнастка Светлана Хоркина в Instagram порадовала своих подписчиков пикантным кадром. На фотографии олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике лежит на шикарной кровати. При этом ноги она задрала выше головы. На гимнастке можно увидеть красивый халатик, который чуть распахнут. Кадр получился очень чувственным и женственным.

«Сколько всего загадала под бой курантов. Теперь все надо исполнять». Светлана Хоркина

«Все мечты обязательно сбудутся. Только в них надо верить», «Волшебная Светлана. Как всегда, великолепно выглядите», «Очень красивая фотография, от которой сложно оторвать взгляд», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Хоркина не знала себе равных в соревнованиях на брусьях по спортивной гимнастике на Играх в американской Атланте и австралийском Сиднее. Также на ее счету на Олимпиадах четыре серебряные и одна бронзовая награды.

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