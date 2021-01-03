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«Зимняя сказка!»: Надежда Бабкина в бирюзовом пуховике уехала на каникулы в деревню

Артистка поделилась красочным фото с прогулки.

«Зимняя сказка!»: Надежда Бабкина в бирюзовом пуховике уехала на каникулы в деревню
Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina/

Надежда Бабкина привыкла много работать. Она выступает со своим коллективом, руководит собственным ансамблем «Русская песня». Певица уже несколько лет выступает экспертом на шоу «Модный приговор». В 2020 году артистка переболела коронавирусом. Несколько недель она находилась под наблюдением врачей, и в итоге победила болезнь. В декабре у нее было множество съемок, но она успела нарядить елку с внуками.

Новый год Надежда Георгиевна отметила с родными и коллективом. Они устроили вечеринку в стиле disco. Артистка смогла повеселиться и примерить наряд из 80-х годов. Новогодние каникулы певица проводит в деревне. В соцсети она поделилась красочным кадром, сделанным во время прогулки. Бабкина облачилась в бирюзовый пуховик с мехом и брюки-дудочки. Она прошлась среди заснеженных улиц.

«А у нас в деревне настоящая зимняя сказка! Кажется, вот-вот из-за ели покажется Морозко и спросит: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» — поделилась звезда.

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