Анна Кошмал из «Сватов» показала себя в четырехлетнем возрасте у новогодней елки

Актриса Анна Кошмал в Instagram поделилась фотографией, на которой она запечатлена в четырехлетнем возрасте у новогодней елочки. Снимок был сделан в далеком 1998 году. На кадре также можно увидеть Деда Мороза и двух мальчиков. Один из них, судя по всему, ее старший брат Сергей.

«С Новым годом. 1998 год». Анна Кошмал

«Какое чудесное фото из детства», «У меня точно такая же книжка есть. Только зеленого цвета», «Какой-то странный Дед Мороз на фотографии. Смуглый очень», — стали подшучивать в комментариях пользователи.

больше по теме Кошмал поделилась кадром со съемок седьмых «Сватов», где оживленно спорят Добронравов и Кравченко Продолжение сериала выйдет на экраны не раньше конца 2021 года.

Напомним, что Анна Кошмал получила широкую известность благодаря съемках в сериале «Сваты». Она сыграла роль молодой девушки-гота Жени Ковалевой. Ради съемок ей пришлось перекрасить волосы в черный цвет. Работа в «Сватах» была отмечена номинацией на престижной украинской премии «Телетриумф».

Кроме «Сватов», на счету Анны Кошмал съемки в таких картинах, как: «Сашка», «Не зарекайся», «Когда наступит рассвет». В комедийном сериале «Слуга народа» она сыграла роль племянницы главного героя. Его роль, напомним, исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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