«Большой и добрый»: Максим Фадеев показал, как выглядел при весе в 211 килограммов

Продюсер Максим Фадеев в Instagram показал фотографию, на которой он запечатлен с лишним весом. Когда-то он весил 211 килограммов.

«Вот так было 2003-2019 годы. 211 килограммов». Максим Фадеев

«Рецепт похудения прост – надо меньше кушать», «Макс, вот это да! Более ста килограммов удалось вам сбросить. Вот это сила воли», «Большой и добрый. Ждем уже, наконец, рецепт похудения», «А я считаю, что хорошего человека должно быть много», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максиму Фадееву удалось похудеть на 107 килограммов. Он обещал поделиться рецептом со своими подписчиками. Правда, пока этого по каким-то причинам не сделал.

Кстати, Фадеев показывал ранее в соцсетях забавную фотографию. На кадре он влез двумя ногами в одну штанину. В связи с резким похудением продюсеру пришлось полностью поменять свой гардероб. Впрочем, музыкант не расстраивается. Он говорил, что значительно лучше себя сейчас чувствует, когда лишние килограммы ушли.

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