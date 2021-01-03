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Падчерица Стаса Михайлова засветила пышную грудь во время приготовления ужина

Ева Канчельскис, надо признать, блестяще выглядит.

Падчерица Стаса Михайлова засветила пышную грудь во время приготовления ужина
Стас Михайлов и Ева Канчельскис. Фото: Globallookpress.com

Падчерица популярного музыканта Стаса Михайлова 21-летняя Ева Канчельскис в сторис Instagram засветила перед подписчиками свою пышную грудь. На фотографии она запечатлена в красивом черном платье.

Ева Канчельскис
Ева Канчельскис. Фото: instagram.com/ivotka_/

«Готовим ужин», — сделала она подпись под снимком.

Напомним, что Ева родилась в 1999 году в шотландском городе Глазго от союза футболиста Андрея Канчельскиса и Инны Михайловой. Позже ее родители расстались. Инна вскоре стала встречаться со Стасом Михайловым, за которого вышла замуж. У Евы Канчельскис еще есть родной брат Андрей, который на шесть лет ее старше.

Добавим, что недавно стало известно о романе Евы с музыкантом Анатолием Цоем. Выбор мужчины уже одобрили родители девушки. Стас Михайлов с Анатолием Цоем в прекрасных отношениях. Известно, что певец делал молодой особе красивые подарки и она не устояла. Кстати, Ева часто бывает на выступлениях Анатолия Цоя. В соцсетях она уже не раз делилась записями с его концертов.

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Анатолий ЦойГлазгоЕва КанчельскисИнна МихайловаСтас Михайлов