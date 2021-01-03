Падчерица Стаса Михайлова засветила пышную грудь во время приготовления ужина

Падчерица популярного музыканта Стаса Михайлова 21-летняя Ева Канчельскис в сторис Instagram засветила перед подписчиками свою пышную грудь. На фотографии она запечатлена в красивом черном платье.

«Готовим ужин», — сделала она подпись под снимком.

Напомним, что Ева родилась в 1999 году в шотландском городе Глазго от союза футболиста Андрея Канчельскиса и Инны Михайловой. Позже ее родители расстались. Инна вскоре стала встречаться со Стасом Михайловым, за которого вышла замуж. У Евы Канчельскис еще есть родной брат Андрей, который на шесть лет ее старше.

больше по теме Ева Канчельскис оторвалась на концерте своего возлюбленного Анатолия Цоя Пара начала встречаться около полугода назад.

Добавим, что недавно стало известно о романе Евы с музыкантом Анатолием Цоем. Выбор мужчины уже одобрили родители девушки. Стас Михайлов с Анатолием Цоем в прекрасных отношениях. Известно, что певец делал молодой особе красивые подарки и она не устояла. Кстати, Ева часто бывает на выступлениях Анатолия Цоя. В соцсетях она уже не раз делилась записями с его концертов.

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