Падчерица Стаса Михайлова засветила пышную грудь во время приготовления ужина

Падчерица популярного музыканта Стаса Михайлова 21-летняя Ева Канчельскис в сторис Instagram засветила перед подписчиками свою пышную грудь. На фотографии она запечатлена в красивом черном платье.
«Готовим ужин», — сделала она подпись под снимком.
Напомним, что Ева родилась в 1999 году в шотландском городе Глазго от союза футболиста Андрея Канчельскиса и Инны Михайловой. Позже ее родители расстались. Инна вскоре стала встречаться со Стасом Михайловым, за которого вышла замуж. У Евы Канчельскис еще есть родной брат Андрей, который на шесть лет ее старше.
Добавим, что недавно стало известно о романе Евы с музыкантом Анатолием Цоем. Выбор мужчины уже одобрили родители девушки. Стас Михайлов с Анатолием Цоем в прекрасных отношениях. Известно, что певец делал молодой особе красивые подарки и она не устояла. Кстати, Ева часто бывает на выступлениях Анатолия Цоя. В соцсетях она уже не раз делилась записями с его концертов.