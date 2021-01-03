Дочь Юлии Началовой с новой семьей отца посетила новогоднюю елку в центре Москвы

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram поделилась фотографией, на которой можно увидеть всю семью спортсмена. Все вместе они побывали в центре Москвы на новогодней елке. В кадр попала и дочь известного в прошлом игрока Вера Алдонина. Эти праздники она, как известно, проводит вместе с отцом.

Отметим, что Вера живет на постоянной основе у родителей Юлии Началовой. Дело в том, что рядом с ними находится школа, где учится девушка. В то же время Вера не забывает регулярно приезжать в гости к своему отцу, у которого от второй жены уже двое детей – сын и дочь.

Напомним, что мама девушки ушла из жизни чуть меньше двух лет назад. Вера очень тяжело переживала смерть родительницы. Известно, что девушка прекрасно поет.

Не исключено, что в будущем она пойдет по стопам своей звездной мамы, которую в мире шоу-бизнеса называли «утренней звездой отечественной эстрады». Именно с этой передачи начался ее путь к славе много лет назад.

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