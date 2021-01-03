«Какой кошмар!»: Максим Галкин покатался на санках с сыном Гарри по заснеженному саду

Юморист также показала нарядную елку, которая стоит у них возле замка. Он решил поделится красотой пейзажа.

Максим Галкин и Алла Пугачева всегда любили принимать гостей. В ушедшем году они даже не поехали на море из-за пандемии коронавируса, но несколько раз устраивали дома посиделки с близкими друзьями. Новый год они решили отметить с размахом. В замке снова появились друзья пары: Марина Юдашкина, Игорь Николаев с семьей, Ида Достман, а такж родственники. Супруги устроили банкет, а также танцы и праздничный салют.

Алла Борисовна вновь всех удивила элегантным нарядом, как и ее дочка Лиза. А семилетний сын Примадонны Гарри даже сыграл на фортепиано с Николаевым, показав свой музыкальный дар. 2 января Галкин долго гулял по заснеженному саду. Он любовался пейзажами, а также показал нарядную живую елку, украшенную гирляндами и игрушками.

«Ну какая красота, не могу не снять», — отметил артист.

Вечером Максим отправился гулять с детьми. Он резвился с ними в снегу. А с сыном даже прокатился на санках с заснеженного склона. Они стали звонко смеяться на всю округу, когда скатились с горки. «Какой кошмар!» — выкрикнул муж Пугачевой, сквозь смех.

Потом он вернулся домой и показал вид из окна башни. Снег хлопьями опускался на землю. «Дивное сказочное окно», — заметил юморист. Всю деревню Грязь усыпало снегом, как и замок Пугачевой. Такой подарок погода приготовила после Нового года, когда шел ледяной дождь.

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