Кристина Асмус показала себя с припухшими глазами и потекшим макияжем после Нового года

После праздника актриса проспала весь день напролет. И пробудилась только вечером, 1 января.

Кристина Асмус ранее казалась поклонникам скромной девушкой. Именно такого персонажа она играла в сериале «Интерны». В прошлом году она рассталась с Гариком Харламовым. Но это далеко не все перемены в жизни звезды.

Теперь Асмус стала брюнеткой. Новый год она впервые отметила в статусе незамужней девушки. Однако актриса купила подарок Харламову. Возможно, что они увиделись в канун Нового года, так как у них есть общая дочка Анастасия. За несколько часов до боя курантов актриса позировала в белоснежном костюме и туфлях на шпильке. У Кристины была укладка и макияж с акцентом на губы.

Судя по всему, новогодняя ночь у звезды прошла так бурно, что 1 января она проснулась лишь вечером. Девушка не боится выглядеть плохо, поэтому без стеснения запечатлела себя, когда пробудилась. Вид у Асмус был мягко говоря помятым: отклеенные ресницы, потекшая туш и размазанная помада по лицу. При этом она не забыла переодеться в пижаму.

«Доброе утро. Как дела?!» — написала артистка.

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