«Всем здоровья и спокойного счастья»: Пелагея умилила фото с подросшей дочкой от Телегина

Певица Пелагея в Instagram поделилась несколькими кадрами, на которых она запечатлена с мамой, а также своей красавицей-дочкой Таисией от хоккеиста Ивана Телегина. Семья буквально светится от счастья. Надо отметить, что Тася заметно подросла за последнее время. Она стала настоящей красавицей.

«С Новым годом! Всем здоровья, спокойного счастья, любимых и друзей настоящих! А сейчас смотрим финал Высшей лиги КВН на Первом канале». Пелагея

«Поля, вы такие прекрасные девушки! Такие теплые фотографии. И вас с вашей семьей с наступившей новой историей! Пусть вас наполняют исключительно светлые чувства и все самое хорошее, что только можно пожелать от чистого сердца», «Полечка, с Новым годом вас! Здоровья и счастья вашей семье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь Таисию Пелагея родила в январе 2017 года. Год назад звезда рассталась со своим мужем-хоккеистом и пока о новых отношениях не рассказывала.

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