Анна Кошмал из «Сватов» обнажилась по пояс ради эффектного кадра, прикрыв грудь руками

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram поделилась красивым кадром, на котором она по пояс обнажена. При этом украинская актриса прикрыла грудь руками. Звезда, надо признать, находится в потрясающей форме.

«2020 — ты был потрясающим! Несмотря ни на что, мы со всем справились и даже больше. Спасибо всем, кто открывал для меня свое сердце! Обнимаю вас и желаю в 2021 много много любви! Любите и будьте любимы». Анна Кошмал

«Ну нельзя быть такой красивой», «Нам кажется, что нет на земле такого человека, который не любит сериал «Сваты». Очень ждем седьмой части», «Мое курносое ясное чудо. С грядущими святками тебя и твоих прекрасных мужчин. Будьте счастливы каждый миг», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в сериале «Сваты» Анна Кошмал с блеском исполнила роль Женечки Ковалевой. Она очень полюбилась многим поклонникам сериала, которые с нетерпением ждут седьмой заключительной части картины.

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