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Анна Кошмал из «Сватов» обнажилась по пояс ради эффектного кадра, прикрыв грудь руками

Украинская актриса поделилась самыми яркими фотографиями 2020 года.

Анна Кошмал из «Сватов» обнажилась по пояс ради эффектного кадра, прикрыв грудь руками
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram поделилась красивым кадром, на котором она по пояс обнажена. При этом украинская актриса прикрыла грудь руками. Звезда, надо признать, находится в потрясающей форме.

Анна Кошмал
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

«2020 — ты был потрясающим! Несмотря ни на что, мы со всем справились и даже больше. Спасибо всем, кто открывал для меня свое сердце! Обнимаю вас и желаю в 2021 много много любви! Любите и будьте любимы».

Анна Кошмал

«Ну нельзя быть такой красивой», «Нам кажется, что нет на земле такого человека, который не любит сериал «Сваты». Очень ждем седьмой части», «Мое курносое ясное чудо. С грядущими святками тебя и твоих прекрасных мужчин. Будьте счастливы каждый миг», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в сериале «Сваты» Анна Кошмал с блеском исполнила роль Женечки Ковалевой. Она очень полюбилась многим поклонникам сериала, которые с нетерпением ждут седьмой заключительной части картины.

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