«Мы желаем счастья вам»: Шпица поделилась редким кадром с мужем у новогодней елочки

Актриса Екатерина Шпица в Instagram поделилась красивым и очень нежным кадром со своим мужем бизнесменом, директором сети фитнес-клубов Русланом Пановым. Вместе они стоят у новогодней елочки и, судя по всему, безумно счастливы.
«Мы желаем счастья вам! С Новым годом! Руслан Панов, спасибо за третий счастливый Новый год вместе».
«С новым годом вас. Вы просто прекрасно выглядите», «Отличная пара. Вы очень гармонично смотритесь вместе», «Екатерина. Хочется вам пожелать в новом году ярких ролей в кино»», Катерина. Вы просто с мужем в отличной форме. Желаем вам всего самого наилучшего в новом году», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что в 2010 году Екатерина Шпица вышла замуж за актера и каскадера Константина Адаева. В 2012 году она родила сына Германа. Вскоре после рождения наследника пара рассталась. Позже у звездной актрисы был роман с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом. С ним она рассталась в августе 2015 года.