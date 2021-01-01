«Мы желаем счастья вам»: Шпица поделилась редким кадром с мужем у новогодней елочки

Актриса Екатерина Шпица в Instagram поделилась красивым и очень нежным кадром со своим мужем бизнесменом, директором сети фитнес-клубов Русланом Пановым. Вместе они стоят у новогодней елочки и, судя по всему, безумно счастливы.

«Мы желаем счастья вам! С Новым годом! Руслан Панов, спасибо за третий счастливый Новый год вместе». Катерина Шпица

«С новым годом вас. Вы просто прекрасно выглядите», «Отличная пара. Вы очень гармонично смотритесь вместе», «Екатерина. Хочется вам пожелать в новом году ярких ролей в кино»», Катерина. Вы просто с мужем в отличной форме. Желаем вам всего самого наилучшего в новом году», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2010 году Екатерина Шпица вышла замуж за актера и каскадера Константина Адаева. В 2012 году она родила сына Германа. Вскоре после рождения наследника пара рассталась. Позже у звездной актрисы был роман с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом. С ним она рассталась в августе 2015 года.

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