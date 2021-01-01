Олеся Судзиловская в шапке-ушанке и распахнутом пуховике похвасталась пышной грудью

Актриса Олеся Судзиловская в Instagram поделилась с поклонниками крайне откровенным кадром. На фотографии она запечатлена в стильной шапке-ушанке, огромных очках и распахнутом пуховике. Из-под белого топа можно увидеть ее красивую упругую грудь.

«С Новым годом всех! Волшебной ночи, отличного настроения, исполнения желаний, самых неожиданных чудес! Будьте здоровыми, счастливыми, добрыми! Крепкое мое новогоднее объятие!» Олеся Судзиловская

«Олеся, с новым годом вас. Творческих успехов», «Олеся! Любви, семейного тепла и уюта, чтобы детки радовали, чтобы окружали только хорошие люди! Счастливого вам нового года! Спасибо за искреннее отношение к нам, подписчикам! Обожаем вас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2009 году Олеся Судзиловская родила сына Артема. Чуть позже она вышла замуж за отца ребенка Сергея Дзебаня. В январе 2016 года звезда во второй раз стала мамой. На свет появился ее второй сын Майкл.

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