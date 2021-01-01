«Ценить каждый момент»: возлюбленная Ивана Телегина страстно поцеловала хоккеиста на камеру

Возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина Мария Гончар в Instagram опубликовала сразу несколько красивых фотографий со своим любимым человеком. На снимках они мило обнимаются и целуются. Пара счастлива вместе уже второй год. Рядом можно увидеть их любимых собак.

Как отметила Мария Гончар, минувший год стал годом сложнейших психологических испытаний в отношениях, в дружбе, в работе. По ее мнению, он стал в какой-то мере переходным. Многие надеются, что больше ничего подобного в их жизни не будет. Для многих людей он открыл глаза на происходящее и заставил задуматься.

«Этот год стал так же годом продуктивным, и полезным, и очень нужным на нашем пути. В любом испытании нужно видеть рост. Принимать, отпускать, любить, делиться и не забывать о себе. Не забывать друг про друга и ценить каждый момент. Все может произойти, важно брать себя в руки и находить новые решения. Лавировать, стоять на неустойчивой доске посреди нестабильного океана — вот чему научил 2020 и сделал сильнее. Если мы вынесли этот год, мы можем вынести что угодно! Двигаемся дальше и помним, что мы не одни». Мария Гончар

Отметим, что примерно год назад Иван Телегин неожиданно для многих расстался с певицей Пелагеей. У них есть общий ребенок. При этом на протяжении всего нынешнего года между бывшими мужем и женой были напряженные отношения. К примеру, Телегин через своих адвокатов утверждал, что Пелагея не дает ему видеться с их ребенком. Сама певица, впрочем, утверждала обратное.

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