Квашеная капуста и картошка: Екатерина Климова поделилась своими вкусовыми предпочтениями

Актриса Екатерина Климова не любит изысков в еде. 42-летняя звезда сериалов «Мосгаз», «По законам военного времени» и «Молодежка» предпочитает простые блюда.

«Люблю квашеную капусту с пюрешкой, жареную картошку, грибы. Не люблю, когда рыба жарится с майонезом в ананасах, а потом сыром посыпается — такое я есть точно не стану. А если обычный кусок мяса вкусный, почему нет?» — поделилась артистка с порталом Woman.ru.

Одно из ее главных правил — дома всегда должен быть суп. Если хочется чего-то необычного, то актриса варит себе брокколи или тушит мясо в сливках. Ей также приходится много готовить для детей, причем вкусы у ребятни разные: сын любит сырники на завтрак, а маленькой дочери нужно подавать что-то другое.

В интервью Климова призналась, что актерская карьера не означает, что можно пренебрегать обязанностями матери — дома женщина становится у плиты и начинает готовить для детей. А их у Екатерины, напомним, четверо.

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