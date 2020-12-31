Красавица-русалка: Стася Милославская показала, как выглядела на 8 марта

Актриса Стася Милославская в сторис Instagram решила развлечься со своими подписчиками. Смысл игры заключался в следующем. Пользователи называли дату, а звезда выкладывала снимок, который был сделан в этот день.

Особый интерес, безусловно, вызвала фотография, на которой Стася Милославская запечатлена неизвестным фотографом в «костюме русалки». Снимок был сделан 8 марта. На фотографии звезда картины «Стрельцов» изящно раскинулась на полу. У нее крайне соблазнительный взгляд.

Напомним, что сейчас актриса встречается с популярным актером Александром Петровым. Они часто делятся совместными фотографиями. Сблизились они, кстати, как раз на съемках «Стрельцова».

Ранее Александр Петров на протяжении нескольких лет крутил бурный роман с актрисой Ириной Старшенбаум. Казалось, в этой паре дело должно было закончиться свадьбой, но в 2019 году звездная пара неожиданно для многих поклонников приняла решение прекратить свои отношения.

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