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Красавица-русалка: Стася Милославская показала, как выглядела на 8 марта

Актриса решила поиграть в забавную игру со своими подписчиками.

Красавица-русалка: Стася Милославская показала, как выглядела на 8 марта
Стася Милославская. Фото: Globallookpress.com

Актриса Стася Милославская в сторис Instagram решила развлечься со своими подписчиками. Смысл игры заключался в следующем. Пользователи называли дату, а звезда выкладывала снимок, который был сделан в этот день.

Стася Милославская
Стася Милославская. Фото: instagram.com/milostasii/

Особый интерес, безусловно, вызвала фотография, на которой Стася Милославская запечатлена неизвестным фотографом в «костюме русалки». Снимок был сделан 8 марта. На фотографии звезда картины «Стрельцов» изящно раскинулась на полу. У нее крайне соблазнительный взгляд.

Напомним, что сейчас актриса встречается с популярным актером Александром Петровым. Они часто делятся совместными фотографиями. Сблизились они, кстати, как раз на съемках «Стрельцова».

Ранее Александр Петров на протяжении нескольких лет крутил бурный роман с актрисой Ириной Старшенбаум. Казалось, в этой паре дело должно было закончиться свадьбой, но в 2019 году звездная пара неожиданно для многих поклонников приняла решение прекратить свои отношения.

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Александр ПетровИрина СтаршенбаумСтася МилославскаяСтася Милославская последние новостиФильм "Стрельцов"