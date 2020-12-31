Костенко вслед за Бузовой примерила леопардовый купальник на мальдивском отдыхе

Не исключено, что модель копирует певицу, чтобы угодить любимому мужу.

Футболист Дмитрий Тарасов в сторис Instagram разместил видео со своего отдыха с семьей на Мальдивах. На кадрах можно увидеть его третью жену — модель Анастасию Костенко, а также их общую старшую дочь — двухлетнюю Милану. Они примерили одинаковые леопардовые купальники.

«Вот мои красоточки. Мои девочки в одинаковых купальничках. Милашка. Ты красивая какая. И мама тоже хороша». Дмитрий Тарасов

Интересно, что на отдыхе на Мальдивах в эти же дни находится и бывшая жена спортсмена — певица и телеведущая Ольга Бузова. Она отдыхает со своим бойфрендом, блогером Давидом Манукяном. Самое любопытное, что Бузова также блистает в леопардовом купальнике.

больше по теме По соседству с Тарасовым: Бузова и Дава прилетели отдыхать на Мальдивы Телеведущая устроила себе романтический отпуск впервые за год.

Не исключено, что Анастасия Костенко внимательно следит за соцсетями Ольги Бузовой. Возможно, она копирует образ звезды, чтобы угодить своему любимому мужу, который, как известно, недавно остался без работы. Футбольный клуб «Рубин» из Казани не стал продлевать контракт с футболистом.

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