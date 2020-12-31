Голос не хуже, чем у мамы: Вера Алдонина покорила своим пением в караоке

Мачеха Веры Алдониной Ольга в сторис Instagram опубликовала видеозапись, на которой можно увидеть, как поет в караоке девушка. Надо отметить, что у Веры просто потрясающей голос. Ничуть не хуже, чем у ее звездной мамы, которая ушла из жизни в 2019 году.

На кадрах также можно увидеть отца девушки — футболиста Евгения Алдонина. Он занят подготовкой к Новому году. А также братика Веры.

Напомним, что Вера Алдонина живет последние полтора года у своих бабушки и дедушки. При этом она частый гость в доме своей мачехи. С Ольгой Алдониной у нее сложились добрые отношения.

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни из-за остановки сердца на фоне сепсиса. К сожалению, она слишком поздно обратилась за помощью. Врачи на протяжении недели боролись за ее жизнь, но ничего не смогли сделать. Смерть «утренней звезды отечественной эстрады» стала настоящим шоком для многих звезд шоу-бизнеса. На прощание с Юлией Началовой пришли многие известные личности.

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