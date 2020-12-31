Надежда Бабкина в наряде с бусами появилась на Красной площади с Александром Васильевым

Надежда Бабкина всегда отличалась своим позитивным настроем и силой духа. Этот год выдался для артистки нелегким. Она провела в больнице несколько недель, когда была первая волна пандемии коронавируса. 70-летняя певица смогла победить недуг. Более того, поклонники заметили, что она постройнела и похорошела. В последнее время певица-народница активно выступала, готовила концерты с коллективом в театре и при этом не забыла нарядить дома елку с внуками.

А 31 декабря не все смогли провести утро в кругу семьи. Как и Екатерина Стриженова, Бабкина оказалась на Красной площади. Она приняла участие в передаче «Доброе утро» и со своим коллективом поздравила россиян с наступающим Новым годом. Артистка предстала в платье в пол в русско-народном стиле с платком и бусами. Она спела и станцевала, а также призналась, что мечтает лишь выспаться.

«Оливье порезали и по рюмке врезали», — запела звезда

Также появился на ГУМ-катке Александра Васильев, который ведет передачу «Модный приговор». Он тоже поздравил зрителей с наступающим праздником. Искусствовед предстал в пальто и цилиндре. Он рассказал про актуальные тенденции: «Красный цвет — тренд, белый цвет — тренд». Более того, Васильев озвучил, в чем нужно встречать Новы год.

«В первую очередь самый модный цвет этим вечером — бежевый, цвет слоновой кости, топленого молока и серо-жемчужный. Это для дам! И для мужчин, если у вас будет такая рубашка или свитер, пуловер, то это будет очень хорошо. Кроме этого, никто не отменял блестки, бисера, люрекса и пайеток. Если у вас есть винтажное, не бойтесь старых вещей, платье 80-х годов с подкладными плечами, оверсайз, который сейчас в тренде, подпоясываете пояском. Вы будете прекрасно выглядеть в золотых пайетках, серебряных, черных, темно-синих, темно-зеленых или бордовых. Все эти цвета создадут настроение праздника», — рассказал модный эксперт.

Поклонники восхитились ведущими. Многие отметили, что Бабкина и Васильев украсили утренний эфир.

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