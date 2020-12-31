Девушка Моргенштерна прикрыла прелести на откровенном фото двумя вязаными медвежатами

Диляра Зинатуллина разместила в соцсетях красивый и очень чувственный кадр.

Девушка рэпера Моргенштерна в сторис Instagram поделилась красивым кадром. На фотографии она стоит по пояс обнаженной. При этом свою грудь она прикрыла двумя вязаными игрушечными медвежатами. Надо признать, что Диляра Зинатуллина находится в прекрасной форме. Удивляться этому в общем-то не стоит. Она еще очень молода.

Ранее Диляра Зинатуллина размещала в соцсетях провокационный кадр. На снимке ее любимый человек Алишер Моргенштерн нежно прижимался к ее животу. Часть пользователей посчитали, что девушка беременна.

Даже стали раздаваться комментарии, что историк моды Александр Васильев, которому приписывают родство с музыкантом, совсем скоро станет дедом.

Отметим, что девушке Моргенштерна в этом году исполнилось 20 лет. По гороскопу она Близнецы. С Моргенштерном они вместе с 2017 года. Причем был период, когда они расставались. Сейчас, судя по фото в соцсетях, парочка снова вместе.

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