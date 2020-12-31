«Словно девочка»: Лариса Долина в студии у Аллы Довлатовой удивила своим моложавым видом

Певица в свои 65 лет, надо признать, блестяще выглядит.

Радиоведущая Алла Довлатова в Instagram разместила красивый кадр со звездной исполнительницей Ларисой Долиной, которая уже по традиции пожаловала к ней на эфир в самый канун Нового года. Она разместила совместный снимок с эстрадной певицей, которой в этом году исполнилось 65 лет.

Надо отметить, что Долина удивительна хороша собой. Она выглядит намного моложе своих лет.

«Лариса Долина словно девочка», «Невероятная и очень молодая Лариса», «Всем бы так выглядеть в 65 лет», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что в студии у Аллы Довлатовой на «Русском радио» Лариса Долина удивила признанием. Она намекнула, что в ее жизни появился мужчина. Правда, раскрывать какие-то подробности про него она пока не стала.

Заметим, что певица два года назад рассталась со своим третьим мужем концертным директором Ильей Спицыным. В последние годы она уделяет все время любимой дочери и внучке.

Смотрите также: