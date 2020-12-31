«Виторгану на радость!»: Нино Нинидзе в топе телесного цвета оголила выдающуюся грудь

Как отметила актриса, люди никогда не должны терять веру в себя.

Актриса Нино Нинидзе в Instagram оставила для своих поклонников мотивирующий пост. При этом пользователи обратили внимание на ее шикарные формы. Звезда запечатлелась в одном топике телесного цвета. Без проблем можно разглядеть ее упругую грудь.

«Мы не должны терять веру в себя! Мы еще о-го-го что сможем! Призываю нас всех собраться с близкими и радовать друг друга! Радовать себя! Ведь такой кайф видеть улыбки на любимых лицах!»

Нино Нинидзе

«Какая вы шикарная Нино. Виторгану на радость!» «Каждый раз восхищаюсь вами. Просто царица», «Всегда неотразима. Красавица», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Нино Нинидзе есть сын Сандрик от актера Кирилла Плетнева. Пара развелась несколько лет назад. Сейчас у актрисы роман с актером Максимом Виторганом, бывшим мужем светской львицы Ксении Собчак. Они регулярно выкладывают в соцсетях совместные фотографии, а также вместе путешествуют во время отпуска.

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