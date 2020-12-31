«Виторгану на радость!»: Нино Нинидзе в топе телесного цвета оголила выдающуюся грудь

Актриса Нино Нинидзе в Instagram оставила для своих поклонников мотивирующий пост. При этом пользователи обратили внимание на ее шикарные формы. Звезда запечатлелась в одном топике телесного цвета. Без проблем можно разглядеть ее упругую грудь.
«Мы не должны терять веру в себя! Мы еще о-го-го что сможем! Призываю нас всех собраться с близкими и радовать друг друга! Радовать себя! Ведь такой кайф видеть улыбки на любимых лицах!»
«Какая вы шикарная Нино. Виторгану на радость!» «Каждый раз восхищаюсь вами. Просто царица», «Всегда неотразима. Красавица», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что у Нино Нинидзе есть сын Сандрик от актера Кирилла Плетнева. Пара развелась несколько лет назад. Сейчас у актрисы роман с актером Максимом Виторганом, бывшим мужем светской львицы Ксении Собчак. Они регулярно выкладывают в соцсетях совместные фотографии, а также вместе путешествуют во время отпуска.