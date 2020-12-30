«Ох и богиня»: Наталья Рудова в алом мини-бикини показала пышные округлости фигуры

Актриса нашла способ, как привлечь к себе внимание. Девушка начала отпуск в Дубае со смелого кадра.

Наталья Рудова признавалась, что не может жить без моря и солнца. По этой причине актриса несколько раз в год уезжает из Москвы. Так, в 2019 году ей удалось несколько месяцев провести на Бали, так как там состоялись съемки шоу «Место под солнцем», а она была его ведущей. А вот в том году девушка почти не покидала страну. Весной даже появились слухи, что она беременна, так как папарацци заметили у нее округлившийся живот, но артистка опровергла сплетни. Оказалось, что она просто плотно поужинала.

А в конце декабря Рудова улетела в Дубай вместе со своей подругой Анастасией Решетовой. Девушки решили встретить Новый год в теплых краях. 30 декабря они отправились загорать на пляж. Бывшая возлюбленная Тимати не стала оголяться, показав лишь пышный бюст в откровенном платье. А вот Наталья сделала смелое фото в бассейне. Она блеснула пышными округлостями фигуры в алом мини-бикини.

«Мася в отпуске», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она постройнела, но сохранила изюминку. Девушка просто сразила мужчин своей фигурой. «Ай да красотища», «Нашата, фигура топчик», «Ох и богиня», «Наша мамасита», «Плоский живот и такая круглая грудь — вот мечта», «Красавица наша, прям очень похорошела», «Стройная и счастливая мамасита», «Как на вас налюбоваться», «Фото дня», «Будьте моей женой», — прокомментировали пост подписчики.

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