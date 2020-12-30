«Сразила даже Гудкова»: Бузова в канареечном платье блеснула пышной грудью

Ольга Бузова еще несколько лет назад заверяла, что у нее идеальная фигура. Потом девушка призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым едва не решилась на пластику, но в последний момент передумала. В этом году она успела поправиться во время карантина, а потом телеведущая похудела, после изнурительных тренировок на «Ледниковом периоде». Теперь поклонники едва узнают любимую певицу.

В конце декабря Ольга улетела на Мальдивы с Давой. Однако перед отлетом она успела сняться в шоу «Вечерний Ургант». На передаче девушка предстала в канареечном мини-платье с ошеломительным декольте. Телеведущая всех удивила, показав бюст пятого размера. Она блеснула грудью перед Сашей Гудковым, а также Иваном Ургантом. Бузова без стеснения демонстрировала свою преобразившуюся фигуру.

У поклонников вид звезды вызвал оторопь. Многие отметили, что такой размер бюста — это слишком. «Боже, что за арбузы», «Это Дава настоял?», «Какой ужас, верни как было», «Сразила даже Гудкова», «Ольга, она же перевешивает вас», «Вот и преобразилась», «А говорила, никогда себя не изменишь», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. Однако потом Ольга призналась, что ее грудь это силиконовая накладка. Она просто приняла участие в маскараде.