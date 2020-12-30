«Рядом же сын, какой стыд»: Анастасия Решетова оголила грудь на дубайском побережье

Анастасия Решетова уже почти три месяца наслаждается статусом свободной девушки. После шести лет отношений она рассталась с Тимати. Это вызвало не мало эмоций у поклонников пары. Даже ради сына Ратмира, которому только исполнился один год, они не стали сохранять союз. Недавно рэпер вернулся со съемок шоу «Холостяк», которые прошли в Дубае. Примечательно, что сразу после этого Решетова улетела отдыхать в этот же город.

Накануне модель на частном самолете прилетела в ОАЭ с Натальей Рудовой. Она, конечно, также привезла с собой сына. Девушка в первый же день отдыха отправились на пляж. Если в аэропорту Анастасия покрывала голову платком, словно это хиджаб, то на побережье она позволила себе более откровенный образ. Экс-возлюбленная Тимати надела черное бикини, а также трикотажное платье с разрезом. Асимметричный наряд обнажил одну грудь девушки.

Решетова прогуливалась по пляжу с наследником. При этом наряд подчеркнул ее пышный бюст. Поклонники удивились такому выбору наряда. «С торчащей грудью наружу, это что такое?», «У Ратика такой взгляд осознанный, как у взрослого человека», «Рядом же сын, какой стыд! Арбузы наружу», «Не холодно?», «Разошлась мать», «Наряд бомба», «Показала все прелести», «Зачетный бюст», «Какие виды», — прокомментировали пост подписчики.

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