«Кого у нас пародировать?»: Песков пожаловался, что скоро останется без работы

Главный пародист России Александр Песков пожаловался, что скоро останется без работы. И причина вовсе не в коронавирусе, как у всех звезд, а в том, что на российской сцене пропали достойные артисты.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что ярких звезд, которых можно было бы качественно и красиво пародировать, можно сосчитать по пальцам. И почти в каждого из них он уже трансформировался.

«Когда-то была Жанна Фриске, я ее представлял. Ну кто там еще сейчас — Лобода, Ани Лорак, Бузова Оля. И все, собственно! Больше никого на слуху и нет», — заключил пародист.

Пародист переживает, ведь одни и те же образы скоро прискучат зрителю.

«Да, есть артисты, да они, возможно, что-то делают хорошо. Но не блистают. Они не Алла Пугачева или Майя Кристалинская», — заявил артист.

Ранее пародист рассказал о своей болезни. Во время концерта он почувствовал себя плохо и сразу попал на операционный стол, сообщает 5-tv.ru.