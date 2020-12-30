Неожиданный дуэт: Алина Загитова синхронно исполнила тройной флип с Ильей Куликом

Восемнадцатилетняя олимпийская чемпионка и победитель Игр в японском Нагано выступят в паре в ледовом шоу.

На фанатской страничке олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана 2018 года Алины Загитовой в Instagram появилась видеозапись, на кадрах которой она исполняет тройной флип с чемпионом Олимпиады в японском Нагано 1998 года Ильей Куликом.

Отметим, что звезды в самое ближайшее время примут участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Известно, что Кулику, которому сейчас 43 года, досталась роль принца.

«Просто бомба. Алина не стоит на месте. Постоянное развитие. Восторг и удача», «Вот это синхрон. Алинка наша просто чудо», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Алина Загитова обошла Ольгу Бузову в споре за приз лучшей телеведущей года Ранее в адрес фигуристки звучало немало критики.

Напомним, что Илья Кулик был долгие годы женат на двукратной олимпийской чемпионке Екатерине Гордеевой. Это вдова фигуриста Сергея Гринькова. В 2016 году Кулик и Гордеева неожиданно для многих развелись.

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