«Явно, кому-то перешел дорогу»: Малахов назвал скандал вокруг Дзюбы спланированной акцией

В свежем интервью телеведущий Андрей Малахов коснулся скандала с интимным видео футболиста Артема Дзюбы и отметил, что он первым снял ролик в поддержку затравленного спортсмена. Известный шоумен уверен, что вся эта акция со сливом провокационных кадров произошла не просто так.

«С первых минут было понятно, что Дзюбу сливают. Это все спланированная акция, — высказал мнение Малахов на YouTube-шоу «Алена, блин!» — Явно, кому-то нужно было Дзюбу убрать. Капитан команды — понятно, что на эту должность есть много желающих. Явно, кому-то он перешел дорогу».

Телеведущий считает, что даже если это все были личные разборки между футболистом и девушкой, третьи силы использовали поднявшуюся шумиху в своих целях.

Алена Жигалова спросила у коллеги, почему после скандалов с откровенными фотографиями Алексея Панина и Наташи Королевой звездная тусовка не стремилась отстаивать права артистов на личную жизнь, а случае с Дзюбой вдруг появилось множество защитников.

«Все поняли, что он не употребляет запрещенные препараты (на слитом видео, — Прим. авт.), не едет со скоростью в 180 километров и не совершает аварию, как Ефремов. Человек занимается личным делом, лежа в номере на сборах, даже без любовницы — помогает себе сам. Мне кажется, все решили поддержать парня», — высказался Малахов.

По его словам, скандалов с футболистами было слишком много, но в этом случае многим сразу стало понятно, что спортсмен ни в чем не виноват. Андрей уверен, что у Артема дальше в карьере все будет хорошо, так как нападающий является «харизматичным и добрым парнем».

Напомним, что после скандала с интимным видео тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от нескольких матчей команды. Сам футболист выступил с обращением, в котором рассказал, что винит в происшедшем только себя и поблагодарил всех своих защитников за поддержку.

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