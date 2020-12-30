«Я тяжелый человек»: Бурковский раскрыл секрет своих счастливых отношений с женой

Андрей Бурковский является бывшим участником КВН. Поклонники любят его за искренность и чувство юмора. В последние годы он не только играет в театре, но и активно снимается в кино. Примечательно, что карьеру он совмещает с семьей. Актер женат на девушке по имени Ольга. Они вместе воспитывают двоих детей: девятилетнего Максима и семилетнюю Алису. В новом интервью пара рассказала, что их малыши очень самостоятельные, занимаются спортом и недавно накопили деньги на покупку собаки.

Со стороны кажется, что Андрей и Ольга идеальная пара, а их дети пример воспитанных и счастливых ребят. Однако актер признался, что даже у него случаются ссоры с женой. При этом он раскрыл главное правило, как им удается быть счастливыми и сохранять семейное счастье.

«Я тяжелый человек. Но мы стараемся решать проблемы сразу после их возникновения, в ту же секунду. Чтобы не было накопления негатива, потому что может случится взрыв. Ольга мой тыл, невероятная женщина, красивая, уверенная в себе», — поделился секретом артист.

Примечательно, что жена Бурковского тоже похвалила своего супруга. Она отметила, что актер очень занят на работе, но при этом каждую свободную минуту уделяет детям и готов во всем помогать жене. По словам Ольги, однажды она оставила его с дочкой и сыном, а потом удивилась тому, какими идеальными у нее стали дети. Актер с радостью гуляет с малышами, купает их и кормит. К слову, этот Новый год они отметят дома. По словам актера у них есть традиция, они каждый год встречаются с друзьями и устраивают битву блюд. В прошлый раз его жена сделала лучший оливье. Андрей считает, что именно через желудок лежит пусть к сердцу мужчины.

«Девочки, учитесь готовить, учитесь», — приводит 7days слова актера.

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