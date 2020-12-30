И белые розы в руках: Кристина Орбакайте запечатлелась на редком кадре со своим отцом

Поклонники певицы Аллы Пугачевой в Instagram на ее фанатской страничке опубликовали красивый кадр, на котором можно увидеть ее первого мужа артиста цирка Миколаса Орбакаса и дочь певицу и актрису Кристину Орбакайте.

На фотографии дочь нежно прижимается к родителю, который держит в руках белые розы. Они позируют неизвестному фотографу и полны счастья и оптимизма.

«Какие молодцы. Любо дорого на вас смотреть», «Желаем вам здоровья и долголетия», «Какие вы здесь милые и, надо сказать, что сильно похожи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кристина Орбакайте появилась на свет в 1971 году. Ей было всего два годика, когда ее звездные родители приняли решение развестись. При этом известно, что исполнительница сумела сохранить прекрасные отношения со своим отцом. У Кристины Орбакайте есть младший единокровный брат Фабианас Орбакас. Это сын Миколаса Орбакаса от других отношений.

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