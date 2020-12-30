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«Слишком смелое декольте»: Бузова в тонком платье с рюшами засветила грудь на ужине с Давой

Телеведущая наслаждается отдыхом с возлюбленным на Мальдивах. В первый же вечер она решила нарядиться.

«Слишком смелое декольте»: Бузова в тонком платье с рюшами засветила грудь на ужине с Давой
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова привыкла много работать. В этом году к съемкам в «Доме-2» добавились также тренировки на льду, так как она участвовала в проекте «Ледниковый период». Не обошлось без травм. Однажды девушку даже унесли с ледовой арены, так как ей стало плохо. Ко всему прочему в последние дни декабря телеведущая прощалась с телестройкой: проект больше не выйдет в эфир в 2021 году. После этого она устроила себе отпуск на Мальдивах.

А накануне Ольга поделилась первыми кадрами с отдыха. Она устроила себе романтические каникулы с Давой. Влюбленные сначала решили выспаться, но вечером отправились на ужин. Телеведущая не упустила случая, чтобы принарядиться. Она облачилась в шифоновое мини-платье с рюшами кораллового цвета. Бузова запечатлелась с возлюбленным за столом на пляже. Она наслаждалась теплой погодой. Живая музыка создала романтическую атмосферу.

Позже девушка устроила танцы. Она заметно похудела за время участия в «Ледниковом периоде», поэтому покрасовалась в коротком платье на камеру. При этом телеведущая засветила грудь. Поклонники вновь были озадачены, так как год назад все обсуждали пышный бюст звезды, а теперь у Бузовой исчезла даже ложбинка.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Оля, выглядите шикарно», «А фотошопа сколько, все старается на девочку быть похожей», «Очень похудела Оля! Кушай там хорошо!», «Грудь опять пропала», «Слишком смелое декольте», «Оля, какой срам!!», «Не красивая, тощая стала», — прокомментировали пост подписчики.

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