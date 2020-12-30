«Слишком смелое декольте»: Бузова в тонком платье с рюшами засветила грудь на ужине с Давой

Телеведущая наслаждается отдыхом с возлюбленным на Мальдивах. В первый же вечер она решила нарядиться.

Ольга Бузова привыкла много работать. В этом году к съемкам в «Доме-2» добавились также тренировки на льду, так как она участвовала в проекте «Ледниковый период». Не обошлось без травм. Однажды девушку даже унесли с ледовой арены, так как ей стало плохо. Ко всему прочему в последние дни декабря телеведущая прощалась с телестройкой: проект больше не выйдет в эфир в 2021 году. После этого она устроила себе отпуск на Мальдивах.

больше по теме По соседству с Тарасовым: Бузова и Дава прилетели отдыхать на Мальдивы Телеведущая устроила себе романтический отпуск впервые за год.

А накануне Ольга поделилась первыми кадрами с отдыха. Она устроила себе романтические каникулы с Давой. Влюбленные сначала решили выспаться, но вечером отправились на ужин. Телеведущая не упустила случая, чтобы принарядиться. Она облачилась в шифоновое мини-платье с рюшами кораллового цвета. Бузова запечатлелась с возлюбленным за столом на пляже. Она наслаждалась теплой погодой. Живая музыка создала романтическую атмосферу.

Позже девушка устроила танцы. Она заметно похудела за время участия в «Ледниковом периоде», поэтому покрасовалась в коротком платье на камеру. При этом телеведущая засветила грудь. Поклонники вновь были озадачены, так как год назад все обсуждали пышный бюст звезды, а теперь у Бузовой исчезла даже ложбинка.

«Оля, выглядите шикарно», «А фотошопа сколько, все старается на девочку быть похожей», «Очень похудела Оля! Кушай там хорошо!», «Грудь опять пропала», «Слишком смелое декольте», «Оля, какой срам!!», «Не красивая, тощая стала», — прокомментировали пост подписчики.

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