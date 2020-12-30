Боня в просвечивающем боди и джинсовой куртке засветила богатую коллекцию своих туфель

Телеведущая и модель Виктория Боня в Instagram разместила крайне откровенный кадр, который не оставил равнодушным ее поклонников. На снимке она стоит в просвечивающем боди и джинсовой куртке. При этом на заднем плане можно разглядеть ее огромную коллекцию туфель, в которых она выходит в свет.

«Где вы там? Новый год», — подписала снимок звезда.

«Самая красивая из звезд. Кайфовая женщина», «Сразу видно, что у Виктории появился мужчина. Она буквально расцвела», «Вы просто великолепны, Виктория. С наступающим вас Новым годом. Чтобы все ваши желания в новом году осуществились», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в последнее время Виктория Боня стала часто размещать фотографии с известным в прошлом теннисистом Маратом Сафиным. Многие поклонники звезд считают, что у них бурный роман. Впрочем, сам спортсмен отмечал, что они просто хорошие друзья и им нравится вместе проводить свободное время.

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