«Как красиво и жарко!»: Ольга Серябкина в одних джинсах слегка прикрыла упругую грудь руками

Певица Ольга Серябкина в Instagram порадовала фанатов очередным жарким кадром. Она запечатлелась в одних джинсах без верхней одежды. При этом звезда слегка прикрыла руками свою упругую грудь. Надо отметить, что 35-летняя певица находится просто в потрясающей форме.

«Как красиво и жарко!» «Оля, вы блестяще выглядите», «Невероятная красотка. Всем бы такую прекрасную фигуру», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что свой путь к славе Ольга Серябкина начинала с группы «Серебро», где продюсером был Максим Фадеев. Кстати, звезду подозревали в бурном романе со своим шефом. Остается только гадать, есть ли правда в этой информации. Сама Серябкина, как и Фадеев, факт романа отрицали.

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Не так давно Ольга Серябкина вышла замуж. Торжество состоялось в Австрии. Известно, что ее супруг на три года младше. Он занят в различных сферах бизнеса. Их знакомство состоялось благодаря тому, что певица обратилась к мужчине за помощью с выпуском для нее нового сольного альбома.

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