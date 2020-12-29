«Какая шикарная!»: Ани Лорак в атласном платье с вырезом обнажила пышную грудь

Ани Лорак всегда обладала эффектной внешностью. В этом году ей исполнилось 42 года, но поклонникам сложно в это поверить. Певица обладает стройной фигурой, а на ее лице нет ни одной морщинки. Она восхищает своей красотой и Филиппа Киркорова, и Сергея Лазарева. Примечательно, что после развода с турецким бизнесменом звезда стала встречаться с молодым сауд-продюсером Егором Глебом, но их уже давно не видели вместе.

Весь декабрь Лорак активно работала. Она ездит на съемки праздничных концертов и новогодних шоу. Каждый раз девушка появляется на публике в женственных образах. Она носит и костюмы и короткие платья с игривой бахромой. Однако на днях певица приняла участие в модной фотосессии. Она позировала в облегающем атласном платье с глубоким декольте. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) дополнила образ крупной цепочкой и жакетом. Разрез позволил ей засветить пышный бюст.

«Ах, он уже совсем рядом! Новый год!» — написала она.

Смелые фото артистки вызвали бурю эмоций у нее подписчиков. Многие признались, что лишились дара речи от такой красоты. Обычно Лорак редко публикует фото в бикини и почти не открывает зону декольте в повседневных образах. «Вау! Какая шикарная! Дива!», «Какая красавица», «Боже, что за ослепительная девушка. Мой дар речи где-то пропал и, кажется, надолго… Нет стольких слов, чтобы выразить восхищение», «Ложбинка — загляденье», «Шикарная леди в черном!» — прокомментировали пост подписчики.

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