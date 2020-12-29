«Мужик меня вывез»: Рудова и Решетова с годовалым сыном улетели в Дубай на частном самолете

Бывшая возлюбленная Тимати, как и планировала, устроила себе отпуск. Она решила отметить Новый год за пределами России.

Анастасия Решетова почти шесть лет прожила с Тимати. И хоть они не были женаты, многие их расставание расценили как полноценный развод. Теперь рэпер участвует в шоу «Холостяк», где ищет себе новую невесту. При этом он заботится о своих детях. На днях артист навестил дочку Алису от Алены Шишковой, а 29 декабря он весь день провел с сыном Ратмиром. Но вечером ему пришлось попрощаться с мальчиком на длительное время.

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Решетова активно готовилась к отпуску в декабре. И, как оказалось, компанию ей в поездке составила ее подруга Наталья Рудова. Бывшая возлюбленная Тимати облачилась в косуху оверсайз и кожаные леггинсы. На голову она повязала платок, как хиджаб. Девушка села на борт частного самолета с годовалым сыном. Ратмир привык к перелетам, поэтому вскоре уснул.

Рудова тоже выбрала монохромный образ, но в белом цвете. Она надела толстовку и джоггеры. Во время полета актриса не упустила возможности, и поиграла с Ратмиром. Своих детей у нее нет.

«Наконец-таки мой мужик меня вывез в Дубай», — пошутила блондинка.

В Дубае стоит жаркая погода, чему очень обрадовались девушки. Не исключено, что они продолжат путешествовать. В этом году многие артисты решили встретить Новый год за пределами России. Так Ольга Бузова и Дава уехали на Мальдивы.

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