«Изгиб пантеры»: Нюша обнажила округлые бедра, позируя в нюдовом купальнике на четвереньках

Нюша не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Несмотря на то, что в этом году ей исполнилось 30 лет, она по-прежнему одевается в молодежном стиле. Однако после замужества певица чаще носит мини-платье и каблуки. К тому же, она родила дочку Симбу. После родов девушка похудела не сразу. Поклонники считают, что ее формы стали еще привлекательнее. В последнее время артистка регулярно дразнит фанатов смелыми фото, надевая то облегающий топ, то мини-юбку.

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Так, в этом году Нюша успела отдохнуть в Майами, а также она уединялась с семьей в Дубае. Порой сам Игорь Сивов фотографирует супругу в смелых образах. Так певица решила подвести итоги года и поделилась самыми яркими кадрами. На одном из них артистка позировала на пляже в нюдовом купальнике. Наряд с открытой спиной позволил ей оголить пышные бедра и рельефные ноги. Девушка встала на четвереньки, приняв чувственную позу.

Поклонники были взбудоражены пикантным кадром. Многие отметили, что не ожидали такой смелости от звезды. «О Боги», «Изгиб пантеры», «Какая фигурка», «В этом году больше оголялись, проблемы что ли?», «Ох и смело», «Нереально красивая», «Такой купальник, беда», «Все на виду, ты же мать», «Какая горячая», «Топовый бампер», «Топчик фигурка, зачетная», — прокомментировали пост подписчики.

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