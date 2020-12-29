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«Изгиб пантеры»: Нюша обнажила округлые бедра, позируя в нюдовом купальнике на четвереньках

Певица взбудоражила поклонников смелым фото с отдыха.

«Изгиб пантеры»: Нюша обнажила округлые бедра, позируя в нюдовом купальнике на четвереньках
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюша не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Несмотря на то, что в этом году ей исполнилось 30 лет, она по-прежнему одевается в молодежном стиле. Однако после замужества певица чаще носит мини-платье и каблуки. К тому же, она родила дочку Симбу. После родов девушка похудела не сразу. Поклонники считают, что ее формы стали еще привлекательнее. В последнее время артистка регулярно дразнит фанатов смелыми фото, надевая то облегающий топ, то мини-юбку.

Так, в этом году Нюша успела отдохнуть в Майами, а также она уединялась с семьей в Дубае. Порой сам Игорь Сивов фотографирует супругу в смелых образах. Так певица решила подвести итоги года и поделилась самыми яркими кадрами. На одном из них артистка позировала на пляже в нюдовом купальнике. Наряд с открытой спиной позволил ей оголить пышные бедра и рельефные ноги. Девушка встала на четвереньки, приняв чувственную позу.

Нюша в бикини
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Поклонники были взбудоражены пикантным кадром. Многие отметили, что не ожидали такой смелости от звезды. «О Боги», «Изгиб пантеры», «Какая фигурка», «В этом году больше оголялись, проблемы что ли?», «Ох и смело», «Нереально красивая», «Такой купальник, беда», «Все на виду, ты же мать», «Какая горячая», «Топовый бампер», «Топчик фигурка, зачетная», — прокомментировали пост подписчики.

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