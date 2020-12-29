«Я смелая»: Анна Седокова раскрыла правду о себе

Певица посоветовала всем меньше слушать советы других, и больше прислушиваться к себе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не стала скрывать тот факт, что она часто сталкивается с критикой в свой адрес. Поклонники зачастую в нелестных тонах отзываются о ее фигуре, нарядах, музыке и вкусе.

Певица долго терпела но в конце 2020 года решила поставить точку, раз и навсегда рассказать миру какая она на самом деле.

«В мире, где тысячи мнений стремятся определить твою личность, только ты имеешь право на это! Мне все время говорили, как надо. И ни разу никто не оказался прав. Пора оставить все эти чужие мнения в 2020-м. Кто ты – знаешь только ты сам!» — сказала, как отрезала Анна.

Девушка смыла макияж, сменила вечернее платье на повседневные джинсы, и рассказала, какая же она на самом деле. Оказалась, вовсе не роковая женщина, а домашняя Аня, но при этом со стальным стержнем.

«Я смелая, люблю яркие платья, помаду! Люблю себя и свою семью! Да, я тоже совершаю ошибки, и стараюсь исправлять их. Не идеальная, но это я!», — заявила Седокова.

Она идет к своей цели, будь то огромная квартира в Москве, новый творческий проект или борьба с лишними килограммами. Кстати, 2020-й год прошел у артистки в попытках похудеть. После рождения третьего ребенка она набрала лишние килограммы и долго не могла взять себя в руки, сообщает сайт OA.

Мотивировал ее на перемены баскетболист Янис Тимма, за которого певица недавно вышла замуж. Вопреки пандемии 37-летняя исполнительница и 28-летний спортсмен отправились в ЗАГС.

Стоит отметить, что они были не единственной знаменитой парой, кто сочетал себя узами брака в коронавирусный год. Хотя, надо признать, разводов было больше, сообщает ФАН.

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