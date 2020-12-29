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Дочка Нюши в плюшевой шубе с тигриной расцветкой встретилась со стильным Дедом Морозом

Игорь Сивов запечатлел, как к ним в дом пришел сказочный гость с подарками.

Дочка Нюши в плюшевой шубе с тигриной расцветкой встретилась со стильным Дедом Морозом
Нюша и Игорь Сивов с дочкой. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюша счастлива в браке с Игорем Сивовым. Певица привыкла скрывать свою личную жизнь, поэтому даже ее свадьба на Мальдивах была тайной. Вскоре после этого она родила первенца — дочку Симбу. Почти год артистка скрывала лицо малышки, а потом познакомила ее с поклонниками. Теперь она с радостью делится снимками с малышкой и рассказывает о ее успехах. Также девочка подружилась с братьями. От первого брака у Сивова есть два сына.

Не так давно Нюша устроила праздник по случаю двухлетия наследницы. Они организовали вечеринку и даже мастер-класс по приготовлению сладостей. Примечательно, как и другие мамы, девушка не жалеет денег на наследницу и любит наряжать ее в платья. А перед Новым годом в дом к звезде пришел Дед Мороз, но не в мантии, а в костюме. Стильный мужчина, облаченный в костюм сказочного персонажа, поздравил семью с наступающим праздником и вручил подарки.

Сивов снял на камеру, как его дочка в плюшевой шубе с тигриным принтом готовится к прогулке, а в этот момент входит Дед Мороз. Однако малышка не растерялась и дала «пять», когда мужчина ее попросил. Нюша дома была в костюме в пижамном стиле кремового цвета. Она с радостью приняла подарки от гостя, которого к ним прислали друзья семьи.

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