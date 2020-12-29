«Цвет классный»: Ксения Собчак получила в подарок платье от дизайнера с модным воротником

Телеведущая с утра подняла себе настроением тем, что открыла коробки и показала свои обновки.

Ксения Собчак всегда отличалась особым чувством стиля. Телеведущая не скрывает, что любит дизайнерские наряды. Порой девушка выбирает необычные образы. Ей нравятся наряды в ретро стиле или с рюшами, также она выбирает костюмы с необычным декором. Не так давно звезда даже появилась на светском вечере в платье с воланами. При этом она взяла с собой авоську, поиронизировать над тем, что у нее образ в «бабушкином» стиле.

Не так давно Собчак отправилась в Большой театр с сыном Платоном. Тогда журналистка всех удивила, так как пришла в элегантном черном платье с кружевами. Наряд подчеркнула ее талию, а струящийся подол придал элегантности. Зачастую телеведущая закупается у российских дизайнеров. А накануне она распаковала подарки. Ей досталась книга Dior, молочная косметичка с плетением и целая корзинка косметики.

Но больше всего Собчак порадовало платье с белым кружевным воротником. Наряд глубокого синего оттенка и ненавязчивым принтом показался звезде очень оригинальным.

«Это новые дизайнеры что-то шлют! Красиво! Цвет классный», — отметила она.

Напомним, что в последнее время телеведущая все больше времени проводит с сыном. Она даже ездила с ним отдыхать в Дубай. А недавно Платон рассказал о своих предпочтения в еде. Мальчик любит котлетки с гречкой.

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