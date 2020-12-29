«Жуткий недосып!»: Навка запечатлелась с Чернышевым на поздней репетиции

Фигуристы поделились памятными кадрами в Instagram. Они продемонстрировали, как готовились к ледовым шоу, тренируясь даже ночью.

Татьяна Навка в последние месяцы едва находила время на отдых. Спортсменка участвовала в съемках «Ледникового периода». Ко всему прочему, девушка готовилась к своим сказкам на льду, которые создает с большой командой и уже несколько лет демонстрирует публике. Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году она тоже решила порадовать жителей и гостей столицы красочным шоу, а также она привезет мюзикл в Сочи.

В постановке Татьяны Навки участвуют знаменитые фигуристы. На этот раз она снова привлекла к работе Петра Чернышева. Накануне спортсменка поделилась кадрами с репетиции. Она призналась, что некоторые элементы получились у них не сразу. Так, фигуристка постоянно билась о защитные бортики, когда ее поднимали на тросах.

В кадре девушка предстала в спортивном костюме и без макияжа. Петр также надел ветровку и трико. «Они готовили шоу, сегодня репетируем. Время 2:57», — сообщили спортсмены. «Не хватало времени поспать, поэтому сейчас синяки под глазами», — признался Чернышев.

«За легкостью, красотой и волшебством на льду стоит титанический труд целой команды профессионалов от технического персонала до идейных вдохновителей, создателей и артистов! Иногда, точнее почти всегда, работа до ночи, жуткий недосып, одни идеи сменяются другими. Процесс создания так затягивает, что время летит стремительно, а перфекционизм упорно не дает сдаться и требует продолжения!» — написала Навка.

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