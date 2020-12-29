«Ох, шоколадка»: Тина Кунаки в горчичном бикини обнажила рельефные бедра на бразильском пляже

Тина Кунаки является итальянской моделью. Темнокожая девушка смогла очаровать Венсана Касселя, который не надеялся встретит любовь после расставания с Моникой Беллуччи. Однако он с первого взгляда влюбился в очаровательную кудрявую модель, которая даже не знала, что перед ней знаменитый актер. Они сыграли свадьбу в Париже, а год назад девушка родила первенца — дочку Амазони. Теперь Венсан с радостью живет с избранницей в Бразилии.

После родов Тина быстро пришла форму. 23-летняя модель теперь снова дразнит публику своими идеальными формами. Накануне девушка провела время на пляже в Рио-Де-Жанейро. Возлюбленная Касселя опубликовала фото, на котором предстала в горчичном бикини. Она нежилась на шезлонге под солнцем. Модель показала плоский живот и рельефные бедра. Кунаки была без макияжа, демонстрируя всю свою красоту.

«В меде», — написала она.

Поклонники были сражены формами молодой мамы. Многие не могли поверить, что она вновь выглядит, как до родов. «Эта девушка потрясающая», «Вау, это просто класс», «Ох, шоколадка», «Какие ноги, а животик», «Нельзя так выглядеть», «Клевая, горячая, это пожар», «Ох, повезло Венсану», «Тащусь от тебя», «Роскошная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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