Звезда сериала «Девушка по имени Судьба» Кольменарес удивила невероятной красотой в 58 лет

Звезда аргентинских мыльных опер «Девушка по имени Судьба», «Мануэла», «Асусена» Гресия Кольменарес, которой в этом году исполнилось уже 58 лет, великолепно выглядит для своего возраста. В Instagram она регулярно размещает забавные ролики со своим участием. Восхитительной фигуре актрисы остается только позавидовать.

Отметим, что Гресия стала широко известна жителям России в первой половине девяностых годов. В нашей стране у нее была когда-то своя большая армия поклонников. Звезда получала баснословные для Аргентины для тех лет деньги за съемки. В районе 50 тысяч долларов в месяц.

Впрочем, потом наступило забвение. Сериал «Верность любви» с ее участием полностью провалился. Актриса попробовал реализовать свой потенциал на телевидении. Вышло ее шоу «Жизнь взаймы», но и у него были крайне низкие рейтинги.

В итоге в 38 лет Кольменарес приняла решение уйти из профессии. Сегодня она, в основном, пишет книги и пробует себя в роли писательницы.

Напомним, что Гресия Кольменарес в 17 лет вышла замуж за бизнесменом Генри Закка, но брак вскоре распался. Затем долгие годы она была замужем за предпринимателем Марсело Пелегри. В этих отношениях родился сын Джанфранко. С 2005 года звезда одинока, сообщает «СтарХит».

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