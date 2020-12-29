Новогодний макияж – 2021: нюдовый с блестками и мейкап в стиле 80-х
Видео
Огромный Щелкунчик и 4-метровая елка: как звезды готовятся к Новому году
Видео

Звезда сериала «Девушка по имени Судьба» Кольменарес удивила невероятной красотой в 58 лет

Венесуэльско-аргентинская актриса находится просто в невероятной форме.

Звезда сериала «Девушка по имени Судьба» Кольменарес удивила невероятной красотой в 58 лет
Гресия Кольменарес. Фото: instagram.com/greciacolmenares7/

Звезда аргентинских мыльных опер «Девушка по имени Судьба», «Мануэла», «Асусена» Гресия Кольменарес, которой в этом году исполнилось уже 58 лет, великолепно выглядит для своего возраста. В Instagram она регулярно размещает забавные ролики со своим участием. Восхитительной фигуре актрисы остается только позавидовать.

Отметим, что Гресия стала широко известна жителям России в первой половине девяностых годов. В нашей стране у нее была когда-то своя большая армия поклонников. Звезда получала баснословные для Аргентины для тех лет деньги за съемки. В районе 50 тысяч долларов в месяц.

Впрочем, потом наступило забвение. Сериал «Верность любви» с ее участием полностью провалился. Актриса попробовал реализовать свой потенциал на телевидении. Вышло ее шоу «Жизнь взаймы», но и у него были крайне низкие рейтинги.

В итоге в 38 лет Кольменарес приняла решение уйти из профессии. Сегодня она, в основном, пишет книги и пробует себя в роли писательницы.

Напомним, что Гресия Кольменарес в 17 лет вышла замуж за бизнесменом Генри Закка, но брак вскоре распался. Затем долгие годы она была замужем за предпринимателем Марсело Пелегри. В этих отношениях родился сын Джанфранко. С 2005 года звезда одинока, сообщает «СтарХит».

Смотрите также: 

Тэги

АргентинаГресия КольменаресНовости googleСериал "Девушка по имени судьба"Сериал "Мануэла"