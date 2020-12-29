«Сын вырос, а мамочка забыла постареть»: 43-летняя Орлова в бикини задорно блеснула грудью

Ольга Орлова в свои 43 года выглядит невероятно молодо и свежо. А ведь у певицы есть уже взрослый сын. Поверить в это непросто! Стоит только посмотреть, как эффектно и соблазнительно экс-солистка группы «Блестящие» выглядит в купальнике. Если раньше у певицы был лишний вес, то теперь она добилась шикарных результатов, а именно: тонкой талии, стройных ножек, точеных изгибов и умопомрачительных форм. Такой фигурке позавидуют и начинающие поп-дивы.

На одной из фан-страничек Ольги Орловой появился ее памятный летний снимок, который сама певица ранее публиковала в личном профиле. Телеведущая предстала на пляже в бикини оттенка незабудки, блеснув пышной грудью прямо в океане.

«Оленька, до чего же прекрасна!!», «Сын вырос, а мамочка забыла постареть!!», «Очень красиво и соблазнительно», «Лиф вот-вот лопнет!!», «Милашка, наша любимая», «Будем без вас скучать, эх… Как жаль, что телестройку закрыли», «Суперская», «На ТНТ Олик была самой крутой», «Поза соблазнительной кошечки?!», «Такая юная тут, просто девочка», «Любим вас и восхищаемся», «Само очарование», «Молодость в лице так и сияет», — пишут фолловеры.

Смотрите также: