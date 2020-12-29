Неожиданный дуэт: Железняк и Хрусталев устроили зажигательные танцы перед Бабкиной

Кадр был сделан в марте этого года на юбилее певицы.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился любопытный кадр, на котором на одной сцене в безудержном танце сошлись актриса Олеся Железняк и телеведущий из программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев. Оказывается, снимок был сделан в марте 2020 года на юбилее певицы Надежды Бабкиной. Ей тогда исполнилось 70 лет.

«Зажигалочка Олеся Железняк и Дмитрий Хрусталев на юбилее Надежды Бабкиной». Фанаты сериала «Сваты»

«Ого. Какие два чудика», «Обожаем Олесю. Как хорошо она сыграла в «Сватах», «Хрусталев и Железняк — достаточно неожиданный дуэт», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Олеся Железняк появилась перед зрителями в четвертой части «Сватов». Она сыграла роль Ларисы Буханкиной, сварливой и алчной женщины. Ей удалось завладеть по сюжету чужим домом и превратить его в отель. Несмотря на отрицательный образ, Железняк полюбилась многим фанатам данного сериала.

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