Изменение облика: Татьяна Кравченко из «Сватов» неожиданно перекрасилась в блондинку

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился редкий кадр, на котором одна из главных действующих лиц картины — Татьяна Кравченко — запечатлена со светлыми волосами. Судя по всему, для какого-то проекта она перекрасилась в блондинку.

«Как вам блондинка?» — задали вопрос фанаты.

«Она прекрасна. Очень красиво и молодо выглядит», «Безликая какая-то получилась. Нет яркости. Да и огонька в глазах как-то не стало видно», «Если убрать желтизну, то сразу лет на 25 помолодеет. Она просто красавица», — отметили пользователи.

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Напомним, что в сериале «Сваты» Татьяна Кравченко сыграла роль Валюхи, которая принесла ей огромную популярность. Заметим, что на данный момент съемки седьмой части «Сватов» заморожены. Пандемия сорвала все планы съемочной группы. Известно, что актеры продолжат работу над сериалом не раньше лета 2021 года. На экраны же он выйдет, скорее всего, не раньше, чем через год.

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