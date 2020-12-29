«Богиня!»: Ольга Серябкина в серебристом платье с глубоким декольте восхитила фанатов

Певица Ольга Серябкина в Instagram поделись красивой фотографией, на которой она запечатлена в серебристом платье с глубоким декольте. Снимок не оставил равнодушными ее многочисленных фанатов.

«Делюсь с вами своим новогодним плейлистом», — подписал она кадр.

«Богиня!» «Ой, какая вы красивая. Очень крутой у вас новогодний плейлист», «Очень сладкая и красивая. Глаз оторвать сложно», «А муж где ваш? Вы его скрываете?» — стали спрашивать в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Серябкина не так давно вышла замуж. Торжество состоялось в Австрии. Известно, что ее возлюбленному Георгию 32 года. Самой ей, напомним, 35 лет. О мужчине Ольги Серябкиной крайне мало информации. Он человек непубличный. Занимается проектами в разных сферах. От шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Ранее Серябкина рассказывала, что однажды обратилась к Георгию помочь ей с сольным проектом. Со временем у них вспыхнули чувства друг к другу.

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