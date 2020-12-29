Огромный Щелкунчик и 4-метровая елка: как звезды готовятся к Новому году
Видео
Короны, перья и бахрома: в чем встречать 2021 год
Видео

«Посмотри в глаза»: Ирина Старшенбаум в боди и штанах с лампасами показала свою упругую грудь

Бывшая девушка актера Александра Петрова в свои 28 лет великолепно выглядит.

«Посмотри в глаза»: Ирина Старшенбаум в боди и штанах с лампасами показала свою упругую грудь
Ирина Старшенбаум. Фото: Globallookpress.com

Актриса Ирина Старшенбаум в Instagram показала свои пышные формы и упругую грудь. Она поделилась красивой фотографией, на которой запечатлена в черном боди и такого же цвета штанах с лампасами.

«Посмотри в глаза, я хочу сказать», — подписала она снимок.

«Просто пожар, детка. Девушка на стиле», «Почему-то не получается в глаза смотреть», «Красота в глазах. Прекрасно выглядишь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Старшенбаум, которой в этом году исполнилось 28 лет, прославилась благодаря картине «Притяжение», где она сыграла одну из главных ролей. На съемочной площадке у нее случился роман с актером Александром Петровым. Пара встречалась на протяжении двух лет. В 2019 году они прекратили близкие отношения. Сейчас у Петрова уже новая девушка. Это молодая актриса Стася Милославская, вместе с которой он снялся в картине «Стрельцов».

Смотрите также: 

Тэги

Александр ПетровИрина СтаршенбаумСтася МилославскаяФильм "Притяжение"Фильм "Стрельцов"