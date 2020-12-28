Саша Савельева подловила подросшего сына Кирилла Сафонова с новой игрушкой

Саша Савельева уже 10 лет живет в браке с Кириллом Сафоновым. Певица не скрывает, что счастлива. Первое время о детях она не думала, так как у его избранника есть взрослая дочка от прошлых отношений. А когда ей захотелось стать мамой, то это оказалось проблематично. Однако в 2019 году артиста родила сына, которого назвала Леоном. Позже она призналась, что едва не умерла во время родов.

Однако теперь Саша наслаждается материнством. Она предпочитает скрывать лицо наследника. Но в этом году певица чаще хвастается успехами малыша и делится кадрами с прогулок. А накануне она отправилась в гости к крестному сыну Федору. Девушка взяла с собой Леона. Она, конечно, не оставила ребенка без подарка. В соцсети артистка показала оригинальный дом для развивающих игр.

«Ребята, у нас осваивается дом, такой же как у Леона теперь есть у крестника Федора. Я заказала их у ребят, которые замечательно делают такие развивающие игрушки для деток. С самой полной комплектацией! Здесь есть вообще все! Дети довольны», — поделилась звезда.

В кадр попал не только ее крестник, облаченный в брюки и рубашку, но и ее сын, который предстал в джинсах и полосатом поло. Поклонники заметили, что малыш подрос. Многие одарили его комплиментами, в также назвали Сашу заботливой мамой. Примечательно, что певица не против стать мамой еще раз, но ранее она признавалась, что на это есть воля Бога.

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