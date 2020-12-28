«Первая в жизни лыжня»: Игорь Николаев запечатлел дочку в алом пуховом комбинезоне на лыжах

Игорь Николаев уже десять лет счастлив с Юлией Проскуряковой. Она стала его третьей женой и подарила певцу дочку Веронику. От первого брака у артиста есть взрослая дочка Юлия, которая живет в Майами, но обожает общаться с маленькой сестрой. В этом году артисты почти не путешествовали из-за карантина. А в декабре у многих прибавилось работы, включая и Николаева, который снимался в новогодних концертах с женой и даже младшей дочкой.

А вот в последние выходные 2020 года пара решила устроить семейный отдых. Они уехали за город, где сначала покатались в собачьих упряжках, а потом добрались до горнолыжной базы. Проскурякова облачилась в сливочный пуховик и красные джоггеры, а ее муж выбрал монохромный образ в черном цвете. Их пятилетняя дочка нарядилась в алый пуховой комбинезон с меховым капюшоном. Она вместе с родителями покаталась на склонах.

«Первая в жизни лыжня Вероники», — похвастался артист.

Примечательно, что недавно также поставил на лыжи пятилетнего сына Артемия Владимир Пресняков. Он отдыхал со старшим сыном Никитой и невесткой Аленой на горнолыжной базе. Поклонники восхитились тем, какая дружная семья у Николаева. «Ух, ты! Чудесного отдыха, ребята!», «Папа, мама и Вероничка. Спортивная семья, какие вы.замечательные ребята», «Вот это впечатления», «Господи, какая дружная сплоченная семья, любо-дорого посмотреть», «Как здорово и вся семья в сборе», — прокомментировали пост подписчики.

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