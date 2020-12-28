Вера Брежнева в джинсах с высокой посадкой и морковном джемпере оверсайз устроила танцы

Вера Брежнева регулярно получает комплименты. В 38 лет экс-солистка группы «ВИА Гра» выглядит так же, как в молодости. На сцене девушка чаще всего появляется в роскошных платьях или облегающих комбинезонах. А вот в обычной жизни ей нравится носить наряды спокойных оттенков, а также трикотажные и лаконичные образы. Любимый цвет звезды — оттенок яичной скорлупы.

Недавно Вера устроила небольшое выступление для поклонников. На сцену она поднялась в широких джинсах и майке. Артистка даже сделала нюдовый макияж, чтобы выглядеть максимально естественно. За время карантина многие звезды полюбили объемные и уютные аутфиты. Так, 28 декабря Брежнева пришла в студию «Русского радио». Она представила свой новый хит «Сестра». На этот раз девушка снова выбрала повседневный лук.

Певица предстала в черных джинсах с высокой талией и карманами на молнии. Майка облегала ее фигуру, а поверх она накинула джемпер оверсайз морковного цвета. Артистка не удержалась и стала танцевать под свою песню.

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